«Ливерпуль» может купить топ-нападающего за 75 миллионов евро

«Ливерпуль» подыскал усиление атакующей линии в чемпионате Германии. По сообщениям журналиста Кристиана Фалька, в поле зрения мерсисайдского гранда попал нападающий мюнхенской «Баварии» Лерой Сане.

Трансфер может быть оформлен летом следующего года. Помимо «красных», в подписании Лероя заинтересован «Манчестер Сити», цвета которого он защищал с 2016 по 2020 год.

В нынешнем сезоне Сане показывает весьма результативный футбол. 27-летний форвард отметился девятью забитыми мячами и семью результативными передачами в 18 играх. Трансферная стоимость игрока оценивается в 75 миллионов евро.

«Ливерпуль» готовит громкий трансфер звёздного нападающего