Каземиро принял решение о будущем в «Манчестер Юнайтед»

Бразильский полузащитник Каземиро, выступающий в чемпионате Англии за «Манчестер Юнайтед», определился со своим будущим. По информации журналиста Бена Джейкобса, хавбек не собирается покидать «красных дьяволов» в ближайшем будущем.

Ранее в прессе сообщалось, что южноамериканца могут продать зимой в Саудовскую Аравию. Однако сам Каземиро хочет продолжить выступления за «Манчестер Юнайтед».

31-летний полузащитник выступает за манкунианский гранд с лета 2022 года, куда перешел из мадридского «Реала». Сумма сделки составила 70 миллионов евро. Срок действующего контракта между сторонами истекает по завершении сезона-2025/2026.