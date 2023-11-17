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Каземиро принял решение о будущем в «Манчестер Юнайтед»

17 Ноября 2023 • 08:48 Комментировать

Бразильский полузащитник Каземиро, выступающий в чемпионате Англии за «Манчестер Юнайтед», определился со своим будущим. По информации журналиста Бена Джейкобса, хавбек не собирается покидать «красных дьяволов» в ближайшем будущем.

Ранее в прессе сообщалось, что южноамериканца могут продать зимой в Саудовскую Аравию. Однако сам Каземиро хочет продолжить выступления за «Манчестер Юнайтед».

31-летний полузащитник выступает за манкунианский гранд с лета 2022 года, куда перешел из мадридского «Реала». Сумма сделки составила 70 миллионов евро. Срок действующего контракта между сторонами истекает по завершении сезона-2025/2026.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Каземиро
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