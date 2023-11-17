Холанн рассказал, что думает о Роналду

Форвард сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн поделился мнением о португальском нападающем Криштиану Роналду.

«Роналду был главным футболистом, который вдохновлял меня. Я много наблюдал за тем, как он играет. Помню его отличные выступления за «Манчестер Юнайтед», а затем он перешел в «Реал». В Мадриде Криштиану стал играть в центре атаки. Он забивал невероятные голы. Роналду отлично перемещался в штрафной и обманывал защитников», - передает слова норвежца TV2.

Напомним, что Холанн занял второе место в голосовании за «Золотой мяч». В минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром АПЛ и оформил требл с «горожанами».