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Кейн: «Я не думаю о рекорде Ширера»

17 Ноября 2023 • 04:12 Комментировать
Кёльн
...
Бавария
24.11 22:30

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн заявил, что не беспокоится о рекорде, который так и не побил.

30-летний футболист покинул Англию в августе, перебравшись в «Баварию». На момент ухода из «Тоттенхэма» Кейн успел забить 213 голов в Премьер-лиге – второй показатель в истории после Алана Ширера (260).

«Рекорд Ширера? Сейчас я об этом не думаю. Я всегда делаю выбор в пользу вариантов, которые считаю правильными для своей карьеры. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы привыкнуть к жизни в Германии и забить как можно больше голов за «Баварию», – рассказал в интервью FourFourTwo Кейн, поразивший ворота 21 раз в 16 матчах за мюнхенцев.

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Бавария Алан Ширер Гарри Кейн ещё теги

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