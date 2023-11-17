Кейн: «Я не думаю о рекорде Ширера»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн заявил, что не беспокоится о рекорде, который так и не побил.

30-летний футболист покинул Англию в августе, перебравшись в «Баварию». На момент ухода из «Тоттенхэма» Кейн успел забить 213 голов в Премьер-лиге – второй показатель в истории после Алана Ширера (260).

«Рекорд Ширера? Сейчас я об этом не думаю. Я всегда делаю выбор в пользу вариантов, которые считаю правильными для своей карьеры. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы привыкнуть к жизни в Германии и забить как можно больше голов за «Баварию», – рассказал в интервью FourFourTwo Кейн, поразивший ворота 21 раз в 16 матчах за мюнхенцев.