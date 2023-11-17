Биссума: «Разногласия с Конте? Мы по-разному смотрели на футбол»

Полузащитник «Тоттенхэма» Ив Биссума высказался о натянутых взаимоотношениях с Антонио Конте.

Итальянский специалист возглавил «шпор» в ноябре 2021 года. Ближе к концу сезона-2022/23 наставник покинул клуб – контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон.

«Я многим обязан Конте, ведь с его помощью я оказался в «Тоттенхэме» в 2022 году. Я всегда относился к нему с уважением, но мы по-разному смотрели на футбол. Оглядываясь назад, могу сказать, что в том сезоне всё сразу пошло не так – я получил травму ещё в предсезонке, что уже о многом говорит», – заявил в интервью SpursPlay 27-летний малийский футболист, купленный у «Брайтона» за 29 млн евро.