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Биссума: «Разногласия с Конте? Мы по-разному смотрели на футбол»

17 Ноября 2023 • 03:04 Комментировать
Тоттенхэм
...
Астон Вилла
26.11 17:00

Полузащитник «Тоттенхэма» Ив Биссума высказался о натянутых взаимоотношениях с Антонио Конте.

Итальянский специалист возглавил «шпор» в ноябре 2021 года. Ближе к концу сезона-2022/23 наставник покинул клуб – контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон.

«Я многим обязан Конте, ведь с его помощью я оказался в «Тоттенхэме» в 2022 году. Я всегда относился к нему с уважением, но мы по-разному смотрели на футбол. Оглядываясь назад, могу сказать, что в том сезоне всё сразу пошло не так – я получил травму ещё в предсезонке, что уже о многом говорит», – заявил в интервью SpursPlay 27-летний малийский футболист, купленный у «Брайтона» за 29 млн евро.

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Тоттенхэм Антонио Конте Ив Биссума ещё теги

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