Гюндоган сравнил Хави и Гвардиолу

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган сравнил своего нынешнего тренера Хави Эрнандеса с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

Немецкий футболист пополнил ряды «сине-гранатовых» прошлым летом, перебравшись из «Манчестер Сити» на правах свободного агента.

«У меня отличные взаимоотношения с Хави. Из-за него я приехал сюда. Мы дважды обговорили всё по телефону, прежде чем я начал переговоры. Думаю, мне очень подходит этот тренер.

Гвардиола очень опытен, в то время как Хави проводит только пятый сезон в качестве тренера, из которых лишь три – в Европе. Но я считаю, что их взгляды на футбол очень схожи», – цитирует BarcaTimes Гюндогана.