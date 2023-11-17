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Гюндоган сравнил Хави и Гвардиолу

17 Ноября 2023 • 00:58 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
25.11 15:30

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган сравнил своего нынешнего тренера Хави Эрнандеса с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

Немецкий футболист пополнил ряды «сине-гранатовых» прошлым летом, перебравшись из «Манчестер Сити» на правах свободного агента.

«У меня отличные взаимоотношения с Хави. Из-за него я приехал сюда. Мы дважды обговорили всё по телефону, прежде чем я начал переговоры. Думаю, мне очень подходит этот тренер.

Гвардиола очень опытен, в то время как Хави проводит только пятый сезон в качестве тренера, из которых лишь три – в Европе. Но я считаю, что их взгляды на футбол очень схожи», – цитирует BarcaTimes Гюндогана.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хави Эрнандес Илкай Гюндоган ещё теги

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