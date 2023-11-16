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Футбольная ассоциация Англии обвинила Артету

16 Ноября 2023 • 23:14 Комментировать
Брентфорд
...
Арсенал
25.11 20:30

Футбольная ассоциация Англии обвинила главного тренера лондонского «Арсенала» Микеля Артету в неправомерном поведении. В организации сочли слова менеджера после игры с «Ньюкаслом» пару недель назад (0:1) «оскорбляющими официальные лица матча», пишет Evening Standart.

Напомним, что в той игре на «Сент-Джеймс Парке» единственный гол во втором тайме забил Энтони Гордон. Почти пять минут арбитры выясняли, правильно ли был забит этот гол, но в итоге решили его засчитать. Гол Гордона стал решающим – «сороки» нанесли «канонирам» первое поражение в сезоне АПЛ. После матча Артета весьма грубо высказался о судейских решениях, принятых в игре.

Теперь у тренера есть время до вторника, чтобы отреагировать на обвинения.

Артета – о голе «Ньюкасла»: «Это позор»

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета

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