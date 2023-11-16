Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
5000 $ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола: Бобб с нами не просто так

16 Ноября 2023 • 21:14 Комментировать

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Оскар Бобб забил свой первый мяч за национальную команду. Это произошло в товарищеском матче против Фарерских островов.

Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола отреагировал на гол своего подопечного, заявив, что данный игрок не просто так находится в команде.

— Он очень хорош. Он с нами не просто так, — цитирует Гвардиолу журналист Фабрицио Романо на своей страничке в социальной сети.

В нынешнем сезоне 20-летний Бобб принял участие в семи матчах за «Манчестер Сити» и записал в свой актив один голевой пас.

Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Бобба в 10 миллионов евро.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Сборная Норвегии Оскар Бобб ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
5000 $ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 16 Ноября
21:14 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: Бобб с нами не просто так
21:09 · Англия. Премьер-лига
Биссума: «Работа с Постекоглу вселила в меня уверенность»
21:01 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» провёл закрытый матч против «Халл Сити»
20:50 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» близок к договорённости о переименовании стадиона
20:14 · Англия. Премьер-лига
Кейн — о переходе в «Баварию»: «Это был безумный опыт»
19:31 · Англия. Премьер-лига
Кейн ответил, вернётся ли он в АПЛ
19:19 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» отпустит Дайера зимой при одном условии
18:53 · Англия. Премьер-лига
Четыре клуба АПЛ нацелились на одноклубника Захаряна
17:13 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может потратить свыше 20 млн евро на защитника «Байера»
16:50 · Россия. Премьер-лига
​В холдинге, владеющем «Манчестер Сити», ответили на вопрос о «Спартаке»
16:45 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» принял решение по талантливому хавбеку «Бенфики» слухи
16:37 · Англия. Премьер-лига
Экитике интересен трём клубам из АПЛ
16:29 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» одобрила продажу Акуньи в «Астон Виллы»
16:26 · Англия. Премьер-лига
​Агент высказалась о контракте Холанна
16:14 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Хиляль» нацелился на Санчо слухи
Все новости
Рекомендуем