Гвардиола: Бобб с нами не просто так

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Оскар Бобб забил свой первый мяч за национальную команду. Это произошло в товарищеском матче против Фарерских островов.

Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола отреагировал на гол своего подопечного, заявив, что данный игрок не просто так находится в команде.

— Он очень хорош. Он с нами не просто так, — цитирует Гвардиолу журналист Фабрицио Романо на своей страничке в социальной сети.

В нынешнем сезоне 20-летний Бобб принял участие в семи матчах за «Манчестер Сити» и записал в свой актив один голевой пас.

Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Бобба в 10 миллионов евро.