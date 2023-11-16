Биссума: «Работа с Постекоглу вселила в меня уверенность»

Полузащитник «Тоттенхэма» Ив Биссума рассказал, как обрёл уверенность после прихода в клуб Анге Постекоглу.

Австралийский тренер возглавил «шпор» перед началом текущего сезона. Команда выдающимся образом начала сезон, возглавив турнирную таблицу Премьер-лиги, однако два поражения в двух последних матчах отбросили лондонцев на четвёртое место.

«Он разговаривает со мной перед тренировками, полностью мне доверяет. Теперь мой успех зависит лишь от меня самого. Очень приятно работать с тренером, который не только разбирается в футболе, но и беседует с игроками. Мне не хватало этого раньше.

Ты можешь знать, на что ты способен, но если тебе об этом говорят люди, понимающие больше тебя, то уверенности становится ещё больше. Слова тренера многое изменили», – сказал в интервью Spurs Play Биссума.