​«Манчестер Юнайтед» провёл закрытый матч против «Халл Сити»

На неделе «Манчестер Юнайтед» провёл закрытый товарищеский матч против «Халл Сити». Эрик тен Хаг задействовал игроков, не поехавших в сборные, а также молодёжь. Так, например, в составе «красных дьяволов» сыграли полузащитник Донни ван де Бек и вингер Антони.

Игра между «Манчестер Юнайтед» и «Халл Сити» завершилась вничью со счётом 1:1, о чём рассказывает Manchester Evening News.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда Эрика тен Хага проведёт в воскресенье, 26 ноября, - против «Эвертона».

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