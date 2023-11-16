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​«Манчестер Юнайтед» провёл закрытый матч против «Халл Сити»

16 Ноября 2023 • 21:01 Комментировать

На неделе «Манчестер Юнайтед» провёл закрытый товарищеский матч против «Халл Сити». Эрик тен Хаг задействовал игроков, не поехавших в сборные, а также молодёжь. Так, например, в составе «красных дьяволов» сыграли полузащитник Донни ван де Бек и вингер Антони.

Игра между «Манчестер Юнайтед» и «Халл Сити» завершилась вничью со счётом 1:1, о чём рассказывает Manchester Evening News.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда Эрика тен Хага проведёт в воскресенье, 26 ноября, - против «Эвертона».

​Алекс Фергюсон возьмётся за «Манчестер Юнайтед»

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Халл Сити
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