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«Вест Хэм» близок к договорённости о переименовании стадиона

16 Ноября 2023 • 20:50 Комментировать
Бёрнли
...
Вест Хэм
25.11 18:00

Владельцы стадиона «Вест Хэма» приблизилось к заключению сделки, результатом которой станет переименование арены «молотобойцев».

По информации The Telegraph, руководство лондонского Олимпийского стадиона ведёт предварительные переговоры о переименовании стадиона в рамках спонсорской сделки со страховой компанией Allianz. Сообщается, что в клубе приблизились к завершению долгого поиска партнёра, а сумма сделки должна превысить четыре миллиона фунтов стерлингов.

Напомним, что «Вест Хэм» выступает на лондонском стадионе с 2016 года. Allianz также является титульным партнёром арен «Баварии» и «Ювентуса».

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Олимпийский Стадион Лондона

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