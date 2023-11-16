«Вест Хэм» близок к договорённости о переименовании стадиона

Владельцы стадиона «Вест Хэма» приблизилось к заключению сделки, результатом которой станет переименование арены «молотобойцев».

По информации The Telegraph, руководство лондонского Олимпийского стадиона ведёт предварительные переговоры о переименовании стадиона в рамках спонсорской сделки со страховой компанией Allianz. Сообщается, что в клубе приблизились к завершению долгого поиска партнёра, а сумма сделки должна превысить четыре миллиона фунтов стерлингов.

Напомним, что «Вест Хэм» выступает на лондонском стадионе с 2016 года. Allianz также является титульным партнёром арен «Баварии» и «Ювентуса».