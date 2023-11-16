Кейн — о переходе в «Баварию»: «Это был безумный опыт»

Футболист «Баварии» Гарри Кейн ответил на вопрос о своём переходе из лондонского «Тоттенхэма».

«Честно говоря, это был безумный опыт. Я не знал, чего ожидать, поскольку я провел в «Тоттенхэме» 19 лет и был там по-настоящему счастлив. Так что я выходил из зоны комфорта. Я впервые почувствовал, как проходят эти трансферы», — приводит слова Кейна FourFourTwo.

Трудовой договор 30-летнего форварда с «Баварией» рассчитан до июня 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Кейна составляет 110 миллионов евро.

24 ноября «Бавария» встретится на выезде с «Кёльном». Игра 12-го тура чемпионата Германии должна будет стартовать в 22:30 по мск.