Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кейн ответил, вернётся ли он в АПЛ

16 Ноября 2023 • 19:31 Комментировать
Кёльн
...
Бавария
24.11 22:30

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался о возможном возвращении в Английскую премьер-лигу.

Напомним, в летнее трансферное окно форвард покинул лондонский «Тоттенхэм» и перебрался в Мюнхен.

— Я пока не думал так далеко вперед. Сейчас я в «Баварии» и сосредоточен на следующей игре. Это моя предстоящая цель. Потом будет следующая, — заявил Кейн FourFourTwo.

В 16 играх текущего сезона нападающий забил 21 мяч и отдал семь голевых передач. В настоящий момент «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, отставая от лидирующего «Байера» на два очка.

В 12-м туре Бундеслиги «Бавария» сыграет на выезде с «Кёльном». Поединок состоится 24 ноября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Гарри Кейн

Новости по матчу

Сегодня, 16 Ноября
19:31
Кейн ответил, вернётся ли он в АПЛ
18:33
Кейн: У нас великолепная команда, мне нравится здесь играть
18:24
Кейн — о дебюте в «Баварии»: Это было потрясающе
15:54
«Бавария» проведёт переговоры с Сане по новому контракту после международной паузы
14:58
Упамекано: «Я очень хорошо провёл прошлый сезон, даже несмотря на ошибки в матчах с «Манчестер Сити»
13:38
«Манчестер Сити» хочет вернуть Сане следующим летом
15 Ноября
02:21
Стало известно, при каком условии «Бавария» может подписать Мбаппе
14 Ноября
22:21
Спортивный директор «Баварии»: «Переговоры с Сане не состоялись? Это фейк»
21:57
Зарплата Кейна в «Баварии» увеличится при достижении определённого количества голов и ассистов
21:28
Президент «Баварии»: «После первых разговоров с Кейном нам сразу стало понятно, что он нам нужен»
15:06
Тухель: «Телю всего 18, но он играет так, словно ему 22-24»
14:58
Дрезен: «Кейн может помочь нам дойти до финала Лиги чемпионов»
12:51
Лаймер: «Почему я остался на скамейке в матче с «Галатасараем»? У тренера были на это свои причины»
11:54
Палинья: «Сорвавшийся переход в «Баварию»? Не хочу об этом вспоминать»
02:03
Лаймер: «Кейн – очень скромный человек, несмотря на своё величие»
13 Ноября
23:13
Ульрайх продлит контракт с «Баварией» в ближайшее время
22:14
«Бавария» в скором времени объявит о назначении Эберля
17:21
Кейн и Сане — лучший голевой дуэт в топ-чемпионатах
16:07
Ким Мин Джэ — лидер по передачам вперёд среди топ-лиг
12 Ноября
17:29
В «Баварии» подтвердили, что сохраняют интерес к Палинье
17:21
Спортивный директор «Баварии»: «У нас серьёзные цели в Бундеслиге и в Лиге чемпионов»
01:01
Тухель – о борьбе за чемпионство: «Бавария» борется сама с собой»
11 Ноября
19:42
​Нойер повторил рекорд Маттеуса и Вотавы
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КЁЛЬН БАВАРИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 16 Ноября
20:14 · Англия. Премьер-лига
Кейн — о переходе в «Баварию»: «Это был безумный опыт»
19:31 · Англия. Премьер-лига
Кейн ответил, вернётся ли он в АПЛ
19:19 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» отпустит Дайера зимой при одном условии
18:53 · Англия. Премьер-лига
Четыре клуба АПЛ нацелились на одноклубника Захаряна
17:13 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может потратить свыше 20 млн евро на защитника «Байера»
16:50 · Россия. Премьер-лига
​В холдинге, владеющем «Манчестер Сити», ответили на вопрос о «Спартаке»
16:45 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» принял решение по талантливому хавбеку «Бенфики» слухи
16:37 · Англия. Премьер-лига
Экитике интересен трём клубам из АПЛ
16:29 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» одобрила продажу Акуньи в «Астон Виллы»
16:26 · Англия. Премьер-лига
​Агент высказалась о контракте Холанна
16:14 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Хиляль» нацелился на Санчо слухи
15:33 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на очередного форварда из Серии А
15:28 · Англия. Премьер-лига
​Мойес наверняка покинет «Вест Хэм» в конце сезона слухи
15:17 · Англия. Премьер-лига
Коуто: «Хочу выступать в Лиге чемпионов, но не знаю, будет ли это в «Жироне» или в «Манчестер Сити»
14:24 · Англия. Премьер-лига
​Клуб АПЛ готов заплатить больше 50 млн евро за Горецку
Все новости
Рекомендуем