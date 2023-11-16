Кейн ответил, вернётся ли он в АПЛ

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался о возможном возвращении в Английскую премьер-лигу.

Напомним, в летнее трансферное окно форвард покинул лондонский «Тоттенхэм» и перебрался в Мюнхен.

— Я пока не думал так далеко вперед. Сейчас я в «Баварии» и сосредоточен на следующей игре. Это моя предстоящая цель. Потом будет следующая, — заявил Кейн FourFourTwo.

В 16 играх текущего сезона нападающий забил 21 мяч и отдал семь голевых передач. В настоящий момент «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, отставая от лидирующего «Байера» на два очка.

В 12-м туре Бундеслиги «Бавария» сыграет на выезде с «Кёльном». Поединок состоится 24 ноября.