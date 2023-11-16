​«Тоттенхэм» отпустит Дайера зимой при одном условии

Защитник Эрик Дайер может покинуть «Тоттенхэм» в зимнее трансферное окно. Как сообщает Football Insider, лондонский клуб будет готов отпустить 29-летнего футболиста в январе, если сможет подписать замену для защитника Микки ван де Вена. Последний, как известно, недавно получил достаточно серьёзную травму.

Ранее Эрик Дайер допустил своё возвращение в состав лиссабонского «Спортинга».

Эрик Дайер выступает за «Тоттенхэм» с лета 2014 года. С тех пор защитник провёл за лондонскую команду 362 матча, в которых записал на свой счёт 13 голов и 12 результативных передач на партнёров.