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​«Тоттенхэм» отпустит Дайера зимой при одном условии

16 Ноября 2023 • 19:19 Комментировать

Защитник Эрик Дайер может покинуть «Тоттенхэм» в зимнее трансферное окно. Как сообщает Football Insider, лондонский клуб будет готов отпустить 29-летнего футболиста в январе, если сможет подписать замену для защитника Микки ван де Вена. Последний, как известно, недавно получил достаточно серьёзную травму.

Ранее Эрик Дайер допустил своё возвращение в состав лиссабонского «Спортинга».

Эрик Дайер выступает за «Тоттенхэм» с лета 2014 года. С тех пор защитник провёл за лондонскую команду 362 матча, в которых записал на свой счёт 13 голов и 12 результативных передач на партнёров.

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