Четыре клуба АПЛ нацелились на одноклубника Захаряна

Атакующий полузащитник «Реал Сосьедада» Такефуса Кубо может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Как сообщает в социальных сетях журналист Экрем Конур, интерес к 22-летнему японцу проявляют сразу четыре английских клуба – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл».

Отмечается, что каждый из этих клубов может попытаться подписать Кубо уже в зимнее трансферное окно.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Кубо в 50 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 японский футболист провёл 16 матчей, в которых записал на свой счёт пять голов и три голевых паса на партнёров.