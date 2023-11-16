​Алекс Фергюсон возьмётся за «Манчестер Юнайтед»

В обозримом будущем сэр Джим Рэтклифф выкупит долю в «Манчестер Юнайтед». После этого в клубе ожидаются кардинальные реформы. Как стало известно The Telegraph, принимать активное участие в реформах будет легендарный сэр Алекс Фергюсон. По информации источника, Рэтклифф планирует обращаться к Фергюсону за помощью во многих вопросах.

Отмечается, что Фергюсон может посоветовать «Манчестер Юнайтед» назначить Дуги Фридмана на пост футбольного директора. Легендарный тренер очень близок к этому функционеру, который сейчас трудится в «Кристал Пэлас».

Алекс Фергюсон ушёл с должности главного тренера «Манчестер Юнайтед» в 2013 году. С тех пор «красные дьяволы» ни разу не выигрывали Премьер-лигу.