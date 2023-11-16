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«Манчестер Юнайтед» может потратить свыше 20 млн евро на защитника «Байера»

16 Ноября 2023 • 17:13 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в том, чтобы грядущей зимой укрепить оборону защитником леверкузенского «Байера» Джонотаном Та. Об этом сообщает Goal.com.

По информации портала, «красные дьяволы» могут приобрести у «фармацевтов» 27-летнего игрока за 20 млн фунтов, что примерно равно 23 млн евро. У Джонатана с «Байером» остаётся менее двух лет по действующему контракту – завершается соглашение в середине 2025 года.

Однако трудно представить, что «Байер» посреди успешного сезона расстанется со своим активом. Та провёл в этом сезоне за клуб 16 матчей во всех турнирах и забил в них три гола, 11 матчей Джонатан провёл в Бундеслиге.

Ранее СМИ связывали Та с «Ньюкаслом».

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Манчестер Юнайтед Джонатан Та Байер трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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