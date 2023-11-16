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«Манчестер Юнайтед» принял решение по талантливому хавбеку «Бенфики» слухи

16 Ноября 2023 • 16:45 Комментировать
Эвертон
...
Манчестер Юнайтед
26.11 19:30

«Манчестер Юнайтед» намерен подписать опорного полузащитника «Бенфики» Жоау Невеша. Об этом информирует Record.

По сведениям источника, скауты «красных дьяволов» несколько раз просматривали молодого португальца в текущем сезоне. Сообщается, что в  «Манчестер Юнайтед» очень довольны игрой Невеша и планируют приобрести футболиста в ближайшее время.

Напомним, ранее инсайдер Фабрицио Романо заявлял, что в клубе примут решение по игроку после смены руководства.

В нынешнем сезоне 19-летний полузащитник появился на поле в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором одной результативной передачи.

Контракт Невеша с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2028 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость хавбека в 20 миллионов евро.

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