«Манчестер Юнайтед» принял решение по талантливому хавбеку «Бенфики»

«Манчестер Юнайтед» намерен подписать опорного полузащитника «Бенфики» Жоау Невеша. Об этом информирует Record.

По сведениям источника, скауты «красных дьяволов» несколько раз просматривали молодого португальца в текущем сезоне. Сообщается, что в «Манчестер Юнайтед» очень довольны игрой Невеша и планируют приобрести футболиста в ближайшее время.

Напомним, ранее инсайдер Фабрицио Романо заявлял, что в клубе примут решение по игроку после смены руководства.

В нынешнем сезоне 19-летний полузащитник появился на поле в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором одной результативной передачи.

Контракт Невеша с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2028 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость хавбека в 20 миллионов евро.