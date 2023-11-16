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«Севилья» одобрила продажу Акуньи в «Астон Виллы»

16 Ноября 2023 • 16:29 Комментировать
Тоттенхэм
...
Астон Вилла
26.11 17:00

Испанская «Севилья» дала добро на продажу своего левого защитника Маркоса Акуньи в английскую «Астон Виллу». Как сообщает Team Talk, директор андалузского клуба Виктор Орта лично одобрил сделку, которая оценивается в 15 миллионов евро.

«Астон Виллу» ещё летом связывали с трансфером Акуньи, но тогда сделку не удалось оформить. У 32-летнего Маркоса остаётся полтора года по контракту с «Севильей». Андалузский клуб с радостью согласился воспользоваться последней возможностью продать игрока по полной стоимости.

В этом сезоне Акунья 7 раз выходил на поле в чемпионате Испании, но не отметился ни одним результативным действием.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Астон Вилла Маркос Акунья ещё теги

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