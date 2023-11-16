​Агент высказалась о контракте Холанна

Агент Рафаэла Пимента, которая работает с нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холанном, высказалась о его контракте.

«Пункты из контракта Холанна? Детали контракта известны только «Манчестер Сити», Эрлингу, его отцу и мне. Другие клубы ничего об этом не знают. Никто», - слова Пименты в социальных сетях приводит авторитетный журналист Фабрицио Романо.

Эрлинг Холанн играет за «Манчестер Сити» с лета 2022 года. Если брать сезон 2023/2024, то в 18 матчах норвежский форвард записал на свой счёт 17 голов и четыре результативных паса на партнёров.

«Манчестер Сити» на текущий момент лидирует в турнирной таблице АПЛ.