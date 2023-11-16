«Аль-Хиляль» нацелился на Санчо

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо может перебраться в Саудовскую Аравию.

По информации Sun Sport, 23-летний футболист находится в шорт-листе «Аль-Хиляля». Сообщается, что саудовский клуб рассчитывает подписать Санчо уже в январе 2024 года.

Ранее появилась информация, что нападающий пока не готов рассматривать предложения из Саудовской Аравии, но если у него не получится найти достойный вариант в Европе, то он может изменить свое решение.

Контракт Санчо с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 32 миллиона евро.