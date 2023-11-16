«Манчестер Юнайтед» нацелился на очередного форварда из Серии А

«Манчестер Юнайтед» нацелился на нападающего итальянского «Лечче» Николу Крстовича. По информации от Calciomercato, «красные дьяволы» могут обратиться за 23-летним черногорцем в январское трансферное окно.

«Манчестер Юнайтед» впечатлён выступлениями Крстовича в нынешнем сезоне. Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг видит в черногорце нападающего, который способен усилить атакующую линию команды.

В нынешнем сезоне 23-летний Крстович отметился четырьмя голами в одиннадцати матчах итальянской Серии А. Это при том, что молодой нападающий проводит свой первый сезон в топ-5 европейских чемпионатах.