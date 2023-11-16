Ожидается, что Дэвид Мойес покинет должность главного тренера «Вест Хэма» по завершению нынешнего сезона. Об этом на своих страницах рассказывает Daily Mail.

Действующий контракт Мойеса с «молотобойцами» рассчитан до лета, и нет никаких признаков того, что соглашение может быть пролонгировано.

В прошлом сезоне «Вест Хэм» под руководством Мойеса выиграл Лигу конференций. Тем не менее, фанаты регулярно призывают боссов клуба задуматься о смене тренера.

На текущий момент «Вест Хэм» располагается на девятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.