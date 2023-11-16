Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
5000 $ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Мойес наверняка покинет «Вест Хэм» в конце сезона слухи

16 Ноября 2023 • 15:28 Комментировать
Бёрнли
...
Вест Хэм
25.11 18:00

Ожидается, что Дэвид Мойес покинет должность главного тренера «Вест Хэма» по завершению нынешнего сезона. Об этом на своих страницах рассказывает Daily Mail.

Действующий контракт Мойеса с «молотобойцами» рассчитан до лета, и нет никаких признаков того, что соглашение может быть пролонгировано.

В прошлом сезоне «Вест Хэм» под руководством Мойеса выиграл Лигу конференций. Тем не менее, фанаты регулярно призывают боссов клуба задуматься о смене тренера.

На текущий момент «Вест Хэм» располагается на девятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Дэвид Мойес

Новости по матчу

Сегодня, 16 Ноября
16:37
Экитике интересен трём клубам из АПЛ
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
5000 $ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БЁРНЛИ ВЕСТ ХЭМ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 16 Ноября
17:13 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может потратить свыше 20 млн евро на защитника «Байера»
16:50 · Россия. Премьер-лига
​В холдинге, владеющем «Манчестер Сити», ответили на вопрос о «Спартаке»
16:45 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» принял решение по талантливому хавбеку «Бенфики» слухи
16:37 · Англия. Премьер-лига
Экитике интересен трём клубам из АПЛ
16:29 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» одобрила продажу Акуньи в «Астон Виллы»
16:26 · Англия. Премьер-лига
​Агент высказалась о контракте Холанна
16:14 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Хиляль» нацелился на Санчо слухи
15:33 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на очередного форварда из Серии А
15:28 · Англия. Премьер-лига
​Мойес наверняка покинет «Вест Хэм» в конце сезона слухи
15:17 · Англия. Премьер-лига
Коуто: «Хочу выступать в Лиге чемпионов, но не знаю, будет ли это в «Жироне» или в «Манчестер Сити»
14:24 · Англия. Премьер-лига
​Клуб АПЛ готов заплатить больше 50 млн евро за Горецку
13:50 · Медиалига
Агент Холанна: «Счастлив ли Эрлинг в «Манчестер Сити»? Спросите у него сами»
13:38 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» хочет вернуть Сане следующим летом
13:34 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» может попробовать обменять Рафинью на Гимараэса
13:19 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» рассматривает трёх игроков на позицию опорника
Все новости
Рекомендуем