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Коуто: «Хочу выступать в Лиге чемпионов, но не знаю, будет ли это в «Жироне» или в «Манчестер Сити»

16 Ноября 2023 • 15:17 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
25.11 15:30

Правый защитник «Жироны» Ян Коуто рассказал о своих ожиданиях на ближайшие годы карьеры. Напомним, в каталонском клубе бразилец проводит второй сезон на правах аренды. 21-летний игрок принадлежит «Манчестер Сити».

«У меня есть определённые надежды. Хочу играть на высочайшем уровне. Сейчас я очень счастлив в «Жироне», но при этом мне хочется играть в Лиге чемпионов. Не знаю, где мне удастся это сделать, здесь в «Жироне» или в «Манчестер Сити». Мне нравится Испания, я больше вижу себя в Ла Лиге, но посмотрим, что произойдёт в будущем», – цитирует Коуто издание Mundo Deportivo.

В этом сезоне Коуто забил гол и отдал три ассиста в чемпионате Испании, где «Жирона» к сегодняшнему дню занимает первое место.

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