​Клуб АПЛ готов заплатить больше 50 млн евро за Горецку

Полузащитник Леон Горецка может сменить «Баварию» на клуб Английской премьер-лиги. Как сообщает Fichajes, лондонский «Вест Хэм» готов заплатить за 28-летнего футболиста более 50 миллионов евро.

Горецка всю карьеру проводит в родной Германии. «Баварию» полузащитник представляет с лета 2018 года после трансфера из «Шальке». С тех пор Горецка провёл 193 матча, в которых записал на свой счёт 36 голов и 37 результативных передач на партнёров.

«Бавария» на текущий момент располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Германии. От «Байера» команда Томаса Тухеля отстаёт на два очка.