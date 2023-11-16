«Манчестер Сити» хочет вернуть Сане следующим летом

«Манчестер Сити» заинтересован в услугах своего бывшего вингера Лероя Сане, который с 2020 года защищает цвета мюнхенской «Баварии». По информации от журналиста Кристиана Фалька, в стане «горожан» пристально следят за ситуацией между Сане и руководством «Баварии». Напомним, немец ещё не продлил свой контракт, который истекает летом 2025 года.

Если Лерой не поставит подпись под новым соглашением до конца сезона, то летом он будет доступен на трансферном рынке по скидке. «Манчестер Сити» впечатлён прогрессом своего бывшего игрока в нынешнем сезоне и хочет побороться за его трансфер летом 2024 года.

В нынешнем сезоне Сане отметился 8 голами и 6 результативными передачами в 11 матчах Бундеслиги.