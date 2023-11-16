Агент Холанна рассказала, когда нападающий перейдёт в «Реал»

Футбольный агент Рафаэла Пимента, которая представляет интересы звездного центрфорварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна, отреагировала на информацию о возможном трансфере своего клиента в мадридский «Реал».

«Холанн сам может распоряжаться своей судьбой. Эрлинг примет то решение, которое будет для него самым подходящим. Когда все будут готовы к переменам, тогда это произойдет», - приводятся слова агента в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

Ранее в прессе сообщалось, что «королевский» клуб может предпринять попытку подписать скандинавского голеадора летом 2024 года.

Агент Холанна прилетела в Мадрид