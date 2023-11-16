Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу сообщил плохую новость по здоровью Мэддисона

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался о травме ведущего футболиста команды Джеймса Мэддисона.

«Не самая хорошая новость по Мэддисону. У него травмирован голеностоп. Вполне вероятно, что он больше не сыграет в этом году», - передает слова специалиста The Athletic.

Напомним, что Мэддисон пополнил ряды лондонского коллектива в летнее трансферное окно, перейдя из «Лестера». Сумма сделки составила 46 миллионов евро. Джеймс без раскачки стал одним из лидеров «шпор». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 12 поединках, записав на свой счет три забитых мяча и пять голевых передач.