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«Ливерпуль» готовит громкий трансфер звёздного нападающего

16 Ноября 2023 • 11:07 Комментировать

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может перебраться из Лиги 1 в Английскую премьер-лигу. Об этом рапортуют журналисты AS. В услугах 24-летнего звездного нападающего заинтересован «Ливерпуль».

Мерсисайдцы активизировались в отношении Мбаппе после новости о том, что мадридский «Реал» решил выйти из борьбы за игрока. Английский гранд готов побороться за Килиана, на которого также претендует мюнхенская «Бавария».

Контракт француза с парижским клубом рассчитан до середины следующего года. Трансферный ценник Килиана составляет 180 миллионов евро.

«Бавария» запланировала громкий трансфер нападающего

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Ливерпуль ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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