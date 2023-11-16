«Ливерпуль» готовит громкий трансфер звёздного нападающего

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может перебраться из Лиги 1 в Английскую премьер-лигу. Об этом рапортуют журналисты AS. В услугах 24-летнего звездного нападающего заинтересован «Ливерпуль».

Мерсисайдцы активизировались в отношении Мбаппе после новости о том, что мадридский «Реал» решил выйти из борьбы за игрока. Английский гранд готов побороться за Килиана, на которого также претендует мюнхенская «Бавария».

Контракт француза с парижским клубом рассчитан до середины следующего года. Трансферный ценник Килиана составляет 180 миллионов евро.

«Бавария» запланировала громкий трансфер нападающего