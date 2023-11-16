Гари Невилл: «Арсенал» может стать чемпионом АПЛ»

Экс-футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о шансах лондонского «Арсенала» выиграть Премьер-лигу в нынешнем сезоне.

«Канониры» способны стать чемпионами АПЛ. Думаю, они придут к тому уровню игры, который мы наблюдали в прошлом сезоне. Они не так далеко отстают от лидирующего «Ман Сити». Единственное, что меня сильно беспокоит в «Арсенале», - это позиция центрфорварда. Им не хватает голеадора», - передает слова эксперта Liverpool Echo.

По итогам 12 туров чемпионата Англии подопечные Микеля Артеты набрали 27 очков и занимают второе место в таблице.