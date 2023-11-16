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Де Пауль является более предпочтительным вариантом для «Ювентуса», чем Самарджич и Хёйбьерг

16 Ноября 2023 • 10:36 Комментировать
Атлетико М
...
Мальорка
25.11 23:00

Полузащитник мадридского «Атлетико» Родриго де Пауль является предпочтительным вариантом для туринского «Ювентуса» на усиление центра поля. По информации от журналиста Николы Баличе, аргентинец больше нравится руководству «старой синьоры», чем Пьер-Эмиль Хёйбьерг из лондонского «Тоттенхэма» и Лазар Самарджич из «Удинезе».

Де Пауль недоволен своей ролью в мадридском «Атлетико», поэтому был бы не против вернуться в итальянскую Серию А, где ранее выступал в составе «Удинезе».

Напомним, «Ювентус» ищет нового полузащитника на место Поля Погба, который получил дисквалификацию на допинг.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ювентус Удинезе Атлетико Мадрид Пьер-Эмиль Хёйбьерг Родриго де Пауль Лазар Самарджич ещё теги

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