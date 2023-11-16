Де Пауль является более предпочтительным вариантом для «Ювентуса», чем Самарджич и Хёйбьерг

Полузащитник мадридского «Атлетико» Родриго де Пауль является предпочтительным вариантом для туринского «Ювентуса» на усиление центра поля. По информации от журналиста Николы Баличе, аргентинец больше нравится руководству «старой синьоры», чем Пьер-Эмиль Хёйбьерг из лондонского «Тоттенхэма» и Лазар Самарджич из «Удинезе».

Де Пауль недоволен своей ролью в мадридском «Атлетико», поэтому был бы не против вернуться в итальянскую Серию А, где ранее выступал в составе «Удинезе».

Напомним, «Ювентус» ищет нового полузащитника на место Поля Погба, который получил дисквалификацию на допинг.