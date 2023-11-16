Легенда «Манчестер Юнайтед» Рой Кин: «Манчестер Сити» - лучшая команда АПЛ»

Бывший полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин рассказал, какую команду считает лучшей в Английской премьер-лиге.

«Манчестер Сити» сейчас великолепен. Другим командам нужно разобраться в себе и понять, в чем дело. Я не вижу сейчас команды лучше «Сити». Подопечные Гвардиолы очень сильны», - передает слова ирландца Liverpool Echo.

После 12 проведенных туров АПЛ «Манчестер Сити» набрал 28 баллов и лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на одно очко. Следующий поединок подопечные Гвардиолы проведут против «Ливерпуля» на домашнем стадионе.