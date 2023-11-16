В «Манчестер Юнайтед» решили, кто заменит Онана

Тренерский штаб английского «Манчестер Юнайтед» готов к отъезду голкипера Андре Онана на Кубок Африки, который состоится в начале 2024 года.

Согласно сообщениям журналистов ESPN, главный тренер команды Эрик тен Хаг не будет препятствовать отъезду вратаря в сборную Камеруна. На время отсутствия Онана место в воротах «красных дьяволов» займет турок Алтай Байиндыр, который пополнил ряды манкунианцев минувшим летом.

Напомним, что Кубок Африки состоится с 13 января по 11 февраля следующего года.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Онана провел 12 поединков, в которых пропустил 16 мячей.