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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​В Англии обсуждают возможность введения удалений на 10 минут

16 Ноября 2023 • 03:39 Комментировать

Международный совет футбольных ассоциаций, организация, которая занимается обновлением и регулированием футбольных правил, оценивает необычную идею - введение временных удалений с поля, сроком на десять минут, по аналогии с хоккеем (там, впрочем, удаляют обычно на две минуты).

Это будет возможно в случае легких, не «уголовных» нарушений правил - например, если арбитр показывает красную карточку, сообщает английское издание The Times. Вначале идея будет обкатана в низших лигах, а потом, если она зарекомендует себя должным образом, то может быть применена и в высшей лиге английского футбола - Премьер-лиге.

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