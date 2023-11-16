Гимараэс: «Проблемы Тонали - это его личные проблемы»

Нападающий английского «Ньюкасла» Бруно Гимараэс прокомментировал ситуацию с новобранцем команды Сандро Тонали, который нарвался на дисквалификацию из-за тайных ставок на футбол. Но все тайное, как известно, становится явным - и Тонали раскаялся, но дисквалификации избежать не сумел.

- Не могу сказать, что нас это вообще не задело. Но я предпочитаю говорить так - это его личные дела. Мы же должны сражаться за честь клуба, - цитирует слова Бруно Гимараэса итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что Сандро Тонали отбывает 10-месячную дисквалификацию.