Эрик Дайер: «Моё возвращение в Португалию неизбежно»

Защитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер уверен, что однажды он и его семья вернутся в страну, где Дайер вырос как самостоятельный футболист – в Португалию. По его мнению, такой шанс неизбежен.

«Уверен, однажды я вернусь. Думаю, это неизбежно. Если моя жена захочет этого, мы вернемся и будем здесь жить, когда я закончу свою карьеру», - говорит Дайер Evening Standart.

Напомним, что учился футболу Дайер в одном из португальских топ-клубов – лиссабонском «Спортинге». Ранее Дайер порассуждал о возвращении в Лиссабон после того, как завершится его действующий контракт со «шпорами». Он, напомним, действует до середины грядущего лета.