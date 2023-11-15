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Эрик Дайер: «Моё возвращение в Португалию неизбежно»

15 Ноября 2023 • 23:16 Комментировать

Защитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер уверен, что однажды он и его семья вернутся в страну, где Дайер вырос как самостоятельный футболист – в Португалию. По его мнению, такой шанс неизбежен.

«Уверен, однажды я вернусь. Думаю, это неизбежно. Если моя жена захочет этого, мы вернемся и будем здесь жить, когда я закончу свою карьеру», - говорит Дайер Evening Standart.

Напомним, что учился футболу Дайер в одном из португальских топ-клубов – лиссабонском «Спортинге». Ранее Дайер порассуждал о возвращении в Лиссабон после того, как завершится его действующий контракт со «шпорами». Он, напомним, действует до середины грядущего лета.

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Евро-Футбол.Ру,
Эрик Дайер
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