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Тренер сборной Аргентины назвал причину отсутствия Гарначо

15 Ноября 2023 • 22:25 Комментировать

Молодой игрок атаки «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо не получил путёвку в сборную Аргентины в текущую международную паузу. Наставник «альбиселесте» Лионель Скалони прокомментировал решение не вызывать 19-летнего игрока.

«У него проблемы с игровой формой – с момента последнего вызова в национальную команду за свой клуб он провёл не так много минут на поле», - цитирует Скалони в своей соцсети Фабрицио Романо.

Напомним, что всего у Гарначо в этом пока не самом удачном сезоне 16 выходов на поле в официальных матчах и лишь один гол – его Алехандро оформил в игре Кубка лиги.

Защитник «Копенгагена»: «Гарначо - клоун»

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Манчестер Юнайтед Сборная Аргентины Лионель Скалони Алехандро Гарначо ещё теги
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