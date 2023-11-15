Фердинанд резко отреагировал на успехи Кейна в «Баварии»

Английский форвард Гарри Кейн после ухода из «Тоттенхэма» в «Баварию» играет ничуть не хуже, чем в составе «шпор» и по-прежнему кладёт мячи в ворота соперников своей команды. Бывший лидер «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд не без доли зависти отреагировал на успехи Гарри в Германии.

«Каждый раз, когда я вижу имя Гарри Кейна напротив очередного хет-трик, меня тошнит. И почему мы не подписали его?», - цитирует Фердинанд таблоид The Sun.

Напомним, что в этом сезоне за «Баварию» на счету Кейна уже 21 гол и семь ассистов, 17 голов – в рамках Бундеслиги и четыре – в Лиге чемпионов.

«МЮ» же летом потратился на Расмуса Хёйлунна – молодого датского форварда «Аталанты».

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