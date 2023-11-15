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«Астон Вилла» намерена расстаться с форвардом, который не впечатлил Эмери слухи

15 Ноября 2023 • 21:14 Комментировать

Бирмингемская «Астон Вилла» в грядущее зимнее трансферное окно намерена отпустить молодого нападающего Джона Дюрана в другой клуб. Как сообщает Football Insider, бирмингемцы готовы рассмотреть вариант аренды игрока в другую команду.

Дюрану только в следующем месяце исполнится 20 лет, поэтому клуб с высокой вероятностью отдаст его другой команде ради большей игровой практики. Отмечается, что Джон не произвёл должного впечатления на наставника «вилланов» Унаи Эмери.

Колумбиец пополнил «Астон Виллу» в январе 2023 года. Он провёл за клуб 12 официальных матчей, в которых забил четыре гола – по два в АПЛ и по два – в Лиге конференций.

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