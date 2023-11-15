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Матеус Нунес покинул сборную Португалии

15 Ноября 2023 • 20:45 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии Матеус Нунес покинул расположение своей национальной команды – у него травма, пишет в своих соцсетях Фабрицио Романо. Детали повреждения инсайдер не разглашает, однако отмечает, что травмировался молодой игрок во время тренировки.

Отметим, что у Нунеса были неплохие шансы сыграть в ближайших матчах португальцев, так как команда Роберто Мартинеса ещё в октябре официально отобралась на Евро-2024 с первого места. В грядущих матчах сборная Португалии сыграет против команд Лихтенштейна и Исландии.

25-летний центральный полузащитник сыграл в этом сезоне в 12 матчах за «горожан», отдал два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Сборная Португалии Матеус Нунес ещё теги
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