Матеус Нунес покинул сборную Португалии

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии Матеус Нунес покинул расположение своей национальной команды – у него травма, пишет в своих соцсетях Фабрицио Романо. Детали повреждения инсайдер не разглашает, однако отмечает, что травмировался молодой игрок во время тренировки.

Отметим, что у Нунеса были неплохие шансы сыграть в ближайших матчах португальцев, так как команда Роберто Мартинеса ещё в октябре официально отобралась на Евро-2024 с первого места. В грядущих матчах сборная Португалии сыграет против команд Лихтенштейна и Исландии.

25-летний центральный полузащитник сыграл в этом сезоне в 12 матчах за «горожан», отдал два ассиста.