​Три гранда АПЛ интересуются Альфонсо Дэвисом

Защитник Альфонсо Дэвис интересен сразу трём топ-клубам Английской премьер-лиги – «Челси», «Ливерпулю» и «Манчестер Сити». Впрочем, как сообщает 90min, в этих клубах полагают, что 23-летний канадец предпочитает перейти в «Реал». Такое же мнение царит в «Баварии», хотя мюнхенцы не теряют надежд сохранить Дэвиса в своих рядах.

Ранее сообщалось, что Альфонсо Дэвис отказывается продлевать контракт с «Баварией» на фоне желания примерить на себе футболку «Реала».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Альфонсо Дэвиса в 70 миллионов евро.