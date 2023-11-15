​Ферран Торрес может сменить «Барселону» на клуб АПЛ

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес в обозримом будущем может сменить клубную прописку. Как сообщает Fichajes, футболист может вернуться в Премьер-лигу – интерес к нему проявляет «Ньюкасл».

Отмечается, что «Барселона» может быть готова продать Торреса при поступлении правильного предложения в финансовом плане. Дело в том, что на «Камп Ноу» недовольны игрой 23-летнего форварда. В 16 матчах сезона 2023/2024 Торрес забил пять голов и отдал два голевых паса на партнёров.

Ранее Ферран Торрес поиграл в Англии за «Манчестер Сити». Портал Transfermarkt оценивает форварда в 35 миллионов евро.