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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Шутка дня: «Ждём «Челси» в Чемпионшипе»

15 Ноября 2023 • 18:39 Комментировать

Телеграм-канал BetBoom добавил картинку с изображением двух «клубов», итальянского «Ювентуса» и английского «Челси», и добавил подпись под картинкой:

«Ждём «Челси» в Чемпионшипе».

 

 

Ранее появилась информация, что «Челси» могут жёстко наказать за махинации при Абрамовиче. Один из вариантов – снятие очков с клуба.

После двенадцати проведённых туров в АПЛ «Челси» занимает десятую строчку, имея в своём активе шестнадцать баллов. Команда со старта сезона смогла одержать четыре победы и четыре раза сыграла вничью. В крайнем туре коллектив сыграл вничью 4:4 с «Манчестер Сити».


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Евро-Футбол.Ру,
Челси АПЛ
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