Прибыль «Манчестер Сити» увеличилась вдвое — клуб поставил личный рекорд

«Манчестер Сити» опубликовал на своём официальном сайте информацию о доходах и прибыли клуба по итогам прошлого сезона.

Сообщается, что доход «горожан» за сезон-2022/23 составил 817,6 млн евро, что на 114,5 млн больше, чем годом ранее. Кроме того, прибыль зафиксирована в размере 92,2 млн евро, что практически вдвое превышает предыдущий рекорд — 47,9 млн евро.

Отмечается, что основными источниками дохода для «Манчестер Сити» являются реклама, трансляции и домашние матчи.

Напомним, в прошлом сезоне английский гранд завоевал сразу три больших трофея, выиграв АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.