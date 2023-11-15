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Прибыль «Манчестер Сити» увеличилась вдвое — клуб поставил личный рекорд

15 Ноября 2023 • 18:28 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
25.11 15:30

«Манчестер Сити» опубликовал на своём официальном сайте информацию о доходах и прибыли клуба по итогам прошлого сезона.

Сообщается, что доход «горожан» за сезон-2022/23 составил 817,6 млн евро, что на 114,5 млн больше, чем годом ранее. Кроме того, прибыль зафиксирована в размере 92,2 млн евро, что практически вдвое превышает предыдущий рекорд — 47,9 млн евро.

Отмечается, что основными источниками дохода для «Манчестер Сити» являются реклама, трансляции и домашние матчи.

Напомним, в прошлом сезоне английский гранд завоевал сразу три больших трофея, выиграв АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити

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