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«Тоттенхэм» определился с главной трансферной целью слухи

15 Ноября 2023 • 17:38 Комментировать
Тоттенхэм
...
Астон Вилла
26.11 17:00

Лондонский «Тоттенхэм» может подписать форварда нидерландского «Фейеноорда» Сантьяго Хименеса. Об этом информирует Caught Offside.

По сведениям источника, «шпоры» нацелились на 22-летнего нападающего, сделав его приоритетной целью в ближайшее трансферное окно.

Кроме того, сообщается, что «Тоттенхэм» следит за ситуацией форварда «Ювентуса» Душана Влахович, с которым клуб не планирует продлевать контракт. Действующий трудовой договор игрока с командой рассчитан до лета 2026 года.

Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная цена Хименеса составляет 40 миллионов евро, а стоимость Влаховича оценивается в 70 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ювентус Фейеноорд Душан Влахович Сантьяго Хименес трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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