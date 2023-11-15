Лондонский «Тоттенхэм» может подписать форварда нидерландского «Фейеноорда» Сантьяго Хименеса. Об этом информирует Caught Offside.

По сведениям источника, «шпоры» нацелились на 22-летнего нападающего, сделав его приоритетной целью в ближайшее трансферное окно.

Кроме того, сообщается, что «Тоттенхэм» следит за ситуацией форварда «Ювентуса» Душана Влахович, с которым клуб не планирует продлевать контракт. Действующий трудовой договор игрока с командой рассчитан до лета 2026 года.

Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная цена Хименеса составляет 40 миллионов евро, а стоимость Влаховича оценивается в 70 миллионов евро.