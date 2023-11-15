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​«Манчестер Юнайтед» - лучшая команда АПЛ по последним турам

15 Ноября 2023 • 17:35 Комментировать
Эвертон
...
Манчестер Юнайтед
26.11 19:30

Невероятное рядом – Эрик тен Хаг, которого регулярно критикуют, на выходных стал первым тренером «Манчестер Юнайтед», выигравшим 30 из 50 стартовых игр лиги у руля команды. Дальше – больше. Если посмотреть на результаты команд в пяти последних матчах Премьер-лиги, то на этом отрезке «красные дьяволы» являются лучшей командой – они набрали 12 очков из 15.

Дальше в этом мини-рейтинге идёт «Ливерпуль» с 11 очками. Чуть ниже – «Манчестер Сити», «Арсенал», «Астон Вилла» и «Эвертон», набравшие по 10 баллов.

В следующем туре Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях у «Эвертона». Матч пройдёт в воскресенье, 26 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг

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