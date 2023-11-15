Будущее звёздного нападающего Килиана Мбаппе остаётся обсуждаемой темой, ведь его действующий контракт с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона 2023/2024. Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на Foot Mercato, у Мбаппе есть два варианта в Англии и Германии. Речь идёт о «Ливерпуле» и «Баварии». В то же время возможность подписания звёздного француза по-прежнему рассматривает «Реал».

Килиан Мбаппе в декабре отметит свой 25-й день рождения. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают нападающего в 180 миллионов евро.

В 15 матчах сезона 2023/2024 Мбаппе записал на свой счёт 15 голов и один результативный пас на партнёра.