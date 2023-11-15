​Из «Манчестер Юнайтед» уходит исполнительный директор – он работал в клубе 16 лет

Ричард Арнольд принял решение об уходе с должности исполнительного директора «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщается на страницах официального сайта «красных дьяволов». Арнольд работал в клубе на протяжении 16 лет, но теперь он решил уйти.

Временным исполнительным директором «Манчестер Юнайтед» стал Патрик Стюарт, который сейчас является главным юридическим консультантом клуба. До конца декабря Ричард Арнольд будет помогать ему. Параллельно «красные дьяволы» будут искать нового специалиста на этот пост.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.