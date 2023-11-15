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​Петр Чех пошёл на повышение в хоккее – он будет играть за чемпиона Великобритании

15 Ноября 2023 • 16:00 Комментировать

Повесив футбольные перчатки на гвоздь, вратарь Петр Чех в скором времени начал делать карьеру в хоккее. Экс-голкипер «Челси» в этом виде спорта не просто развлекается, а преуспевает в спортивном плане. Совсем недавно Чех умудрился сделать 62 сэйва, выступая за полупрофессиональный «Оксфорд Сити Старз».

Теперь Петр Чех и вовсе пошёл на повышение – 41-летний голкипер был арендован клубом «Белфаст Джайнтс». Это, на минуточку, действующий чемпион Великобритании по хоккею. Будет интересно посмотреть, как Чех проявит себя на этом уровне.

Напомним, что из футбола Петр Чех ушёл в 2019 году. 

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Евро-Футбол.Ру,
Петр Чех
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