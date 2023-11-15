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Эванс назвал имена нападающих, против которых ему сложнее всего было играть

15 Ноября 2023 • 14:01 Комментировать
Эвертон
...
Манчестер Юнайтед
26.11 19:30

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Джонни Эванс назвал своих самых сложных оппонентов за всю карьеру.

«За все годы мне пришлось сыграть с очень многими топ-нападающими. Я бы внёс в это число Луиса Суареса. Его связка в «Ливерпуле» с Даниэлем Старриджем была очень опасной. Также я добавил бы в этот список Дидье Дрогба и Серхио Агуэро», – цитирует североирландского защитника официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Эванс ранее трижды выигрывал с «Манчестер Юнайтед» Английскую премьер-лигу, но в середине «десятых» покинул команду и выступал за «Вест Бромвич» и «Лестер».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Дидье Дрогба Луис Суарес Серхио Агуэро Джонни Эванс Даниэль Старридж ещё теги

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