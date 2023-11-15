Эванс назвал имена нападающих, против которых ему сложнее всего было играть

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Джонни Эванс назвал своих самых сложных оппонентов за всю карьеру.

«За все годы мне пришлось сыграть с очень многими топ-нападающими. Я бы внёс в это число Луиса Суареса. Его связка в «Ливерпуле» с Даниэлем Старриджем была очень опасной. Также я добавил бы в этот список Дидье Дрогба и Серхио Агуэро», – цитирует североирландского защитника официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Эванс ранее трижды выигрывал с «Манчестер Юнайтед» Английскую премьер-лигу, но в середине «десятых» покинул команду и выступал за «Вест Бромвич» и «Лестер».